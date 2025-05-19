Государственный банк репутаций

Новые поправки в закон о налоговых органах наделяют их полномочиями анализировать с помощью особых методик многочисленные разносторонние данные о деятельности юридических лиц и формировать некую объективную индивидуальную оценку. О ней могут узнать как сам субъект оценки, так и иные лица, уполномоченные получать выписки из ресурсной базы ФНС России. По задумке такие выписки будут чем-то вроде «сертификата надежного поставщика».