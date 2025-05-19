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Последнее европейское предупреждение

Очередной – 17-й – санкционный пакет ЕС окажется таким же малоэффективным, как и все предыдущие
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

К началу мая нынешнего года власти Евросоюза (ЕС) приняли 16 санкционных пакетов, направленных против ключевых отраслей российской экономики, и в первую очередь энергетики. Но результаты по-прежнему не впечатляют. К примеру, сегодня экспорт российской нефти сдерживается исключительно теми обязательствами, которые Москва взяла на себя в рамках соглашения ОПЕК+, но никак не европейским эмбарго, введенным еще в рамках 6-го санкционного пакета. Россия нашла для себя другие рынки сбыта, в то время как европейские потребители заправляют в свои баки индийские нефтепродукты, произведенные из все той же российской нефти.

Вместе с тем европейские политики лицемерно вывели из-под действия санкций российский газ – да, чисто юридически перекачке в Европу голубого топлива из Западной Сибири ничего не мешает. А по факту сократившийся объем поставок – это не результат действия 16 «грозных» пакетов, а следствие совсем иных обстоятельств – подрыва «Северных потоков», прекращения функционирования магистрали Ямал – Европа (через Польшу) и одностороннего прекращения Киевом транзита российского газа. Но за счет поставок СПГ и по-прежнему действующего «Турецкого потока» наша страна по итогам прошлого года стала вторым поставщиком газа в ЕС, уступив лишь Норвегии, но обогнав США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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