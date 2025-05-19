Последнее европейское предупреждениеОчередной – 17-й – санкционный пакет ЕС окажется таким же малоэффективным, как и все предыдущие
К началу мая нынешнего года власти Евросоюза (ЕС) приняли 16 санкционных пакетов, направленных против ключевых отраслей российской экономики, и в первую очередь энергетики. Но результаты по-прежнему не впечатляют. К примеру, сегодня экспорт российской нефти сдерживается исключительно теми обязательствами, которые Москва взяла на себя в рамках соглашения ОПЕК+, но никак не европейским эмбарго, введенным еще в рамках 6-го санкционного пакета. Россия нашла для себя другие рынки сбыта, в то время как европейские потребители заправляют в свои баки индийские нефтепродукты, произведенные из все той же российской нефти.
Вместе с тем европейские политики лицемерно вывели из-под действия санкций российский газ – да, чисто юридически перекачке в Европу голубого топлива из Западной Сибири ничего не мешает. А по факту сократившийся объем поставок – это не результат действия 16 «грозных» пакетов, а следствие совсем иных обстоятельств – подрыва «Северных потоков», прекращения функционирования магистрали Ямал – Европа (через Польшу) и одностороннего прекращения Киевом транзита российского газа. Но за счет поставок СПГ и по-прежнему действующего «Турецкого потока» наша страна по итогам прошлого года стала вторым поставщиком газа в ЕС, уступив лишь Норвегии, но обогнав США.