Последнее европейское предупреждение

К началу мая нынешнего года власти Евросоюза (ЕС) приняли 16 санкционных пакетов, направленных против ключевых отраслей российской экономики, и в первую очередь энергетики. Но результаты по-прежнему не впечатляют. К примеру, сегодня экспорт российской нефти сдерживается исключительно теми обязательствами, которые Москва взяла на себя в рамках соглашения ОПЕК+, но никак не европейским эмбарго, введенным еще в рамках 6-го санкционного пакета. Россия нашла для себя другие рынки сбыта, в то время как европейские потребители заправляют в свои баки индийские нефтепродукты, произведенные из все той же российской нефти.