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Сколько бюджет платит за ключевую ставку?

При нейтральном ее уровне дефицит федерального бюджета был бы как минимум втрое ниже
Вера Кононова , заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

Высокий уровень ставок, поддерживаемый Банком России уже почти два года в целях борьбы с инфляцией, вызвал целый ряд последствий в экономике. Они связанны прежде всего с ослаблением инвестиционной активности и замедлением роста в отраслях, не связанных с ОПК, что уже отразилось на темпах роста ВВП страны. При этом, может быть, менее очевидными, но не менее значимыми последствиями высоких ставок в текущих условиях являются дополнительные бюджетные расходы и связанный с ними избыточный дефицит федерального бюджета.

Еще в 2023 г., когда повышение ставок только начиналось, замглавы Минфина Владимир Колычев оценил, что повышение ключевой ставки на 1 п. п. приводит к росту расходов федерального бюджета более чем на 200 млрд руб., что связано как с необходимостью субсидирования кредитов с господдержкой, так и с увеличением процентных выплат по госдолгу. Сейчас на фоне снижения нефтегазовых доходов бюджета и необходимости финансирования целого ряда важнейших для страны расходов избыточное увеличение дефицита из-за высокой ключевой ставки превращается в острую проблему. В Госдуме на рассмотрении находится проект поправок в закон о федеральном бюджете, повышающих план по дефициту бюджета в 2025 г. с 1,17 трлн до 3,79 трлн руб. Вполне вероятно, что это не последнее увеличение дефицита в этом году: в Минфине уже не раз говорили о готовящемся осеннем пересмотре федерального бюджета. В связи с этим представляется важным оценить, как сверхвысокий уровень ставок влияет на расходы бюджета и в какой степени можно было бы сократить бюджетный дефицит, если бы ставки соответствовали, например, нейтральному уровню по определению Банка России, т. е. уровню, который не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на инфляцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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