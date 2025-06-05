Сколько бюджет платит за ключевую ставку?

Еще в 2023 г., когда повышение ставок только начиналось, замглавы Минфина Владимир Колычев оценил, что повышение ключевой ставки на 1 п. п. приводит к росту расходов федерального бюджета более чем на 200 млрд руб., что связано как с необходимостью субсидирования кредитов с господдержкой, так и с увеличением процентных выплат по госдолгу. Сейчас на фоне снижения нефтегазовых доходов бюджета и необходимости финансирования целого ряда важнейших для страны расходов избыточное увеличение дефицита из-за высокой ключевой ставки превращается в острую проблему. В Госдуме на рассмотрении находится проект поправок в закон о федеральном бюджете, повышающих план по дефициту бюджета в 2025 г. с 1,17 трлн до 3,79 трлн руб. Вполне вероятно, что это не последнее увеличение дефицита в этом году: в Минфине уже не раз говорили о готовящемся осеннем пересмотре федерального бюджета. В связи с этим представляется важным оценить, как сверхвысокий уровень ставок влияет на расходы бюджета и в какой степени можно было бы сократить бюджетный дефицит, если бы ставки соответствовали, например, нейтральному уровню по определению Банка России, т. е. уровню, который не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на инфляцию.