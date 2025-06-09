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Тренды из соцсетей меняют управленческие практики по всему миру

Российским компаниям в корпоративном управлении стоит учитывать ценности молодого поколения
Максим Недякин , эксперт в области управления организациями

Падение вовлеченности сотрудников – одна из главных угроз для компаний, и эта проблема лишь усугубляется. По данным Gallup, в 2024 г. глобальная вовлеченность снизилась второй раз за последние 12 лет и достигла отметки в 21%. Социальные сети лишь усиливают этот тренд. Несколько лет назад в TikTok появились и стремительно набрали популярность хештеги #BareMinimumMondays, #ActYourWage и др., суть которых сводится к осознанному снижению собственной рабочей активности.

#BareMinimumMondays – это подход к работе в первый день после выходных в режиме минимальной активности, когда сотрудник выполняет только необходимые задачи. Идея принадлежит английской писательнице и блогеру Марисе Джо Мэйс. К 1 июня 2023 г. хештег #BareMinimumMondays набрал около 2,9 млн просмотров (по данным Workamajig, приведенным Business Insider). Вирусные ролики самой Мэйс в совокупности превысили 470 млн просмотров еще в феврале 2023 г. Тренд вошел в топ-10 «рабочих» явлений TikTok наряду с #ActYourWage и #LazyGirlJobs.

В сегменте «рабочего TikTok» (WorkTok) хештег #ActYourWage («действуй на свою зарплату») собрал десятки миллионов просмотров. Авторы этих роликов призывают выполнять лишь те обязанности и объем работы, которые прямо соответствуют уровню оплаты, не выходя за рамки должностных обязанностей. Однако проблема выходит далеко за пределы буквального соблюдения трудового договора. Речь идет о том, что сотрудники отказываются от инициативы, избегают сложных проектов, требующих полной отдачи и дающих лишь отсроченное вознаграждение, а не немедленную компенсацию в соразмерности с усилиями.

На первый взгляд может показаться, что речь идет о банальной лени, но это не так. Тренды TikTok ярко иллюстрируют глубокие изменения в психологии и ожиданиях сотрудников. Игнорировать их – значит действовать недальновидно. Если компании не смогут адаптироваться и найти эффективные рычаги влияния, это может привести к серьезным последствиям – от падения инновационности до стагнации и кратного снижения эффективности.

Первое, что лежит на поверхности, – это стремление к паритетному и практически мгновенному вознаграждению. Молодое поколение, привыкшее к постоянным «наградам» в виде достижений в играх и лайков в соцсетях, испытывает разочарование, когда в реальной жизни усилия не конвертируются быстро в деньги. Особенно на фоне успеха блогеров, которые ведут богемный образ жизни, путешествуют на Rolls-Royce и при этом, кажется, не прилагают к этому никаких видимых усилий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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