Тренды из соцсетей меняют управленческие практики по всему миру

Падение вовлеченности сотрудников – одна из главных угроз для компаний, и эта проблема лишь усугубляется. По данным Gallup, в 2024 г. глобальная вовлеченность снизилась второй раз за последние 12 лет и достигла отметки в 21%. Социальные сети лишь усиливают этот тренд. Несколько лет назад в TikTok появились и стремительно набрали популярность хештеги #BareMinimumMondays, #ActYourWage и др., суть которых сводится к осознанному снижению собственной рабочей активности.