Тренды из соцсетей меняют управленческие практики по всему миру

Тренды из соцсетей меняют управленческие практики по всему мируРоссийским компаниям в корпоративном управлении стоит учитывать ценности молодого поколения
Падение вовлеченности сотрудников – одна из главных угроз для компаний, и эта проблема лишь усугубляется. По данным Gallup, в 2024 г. глобальная вовлеченность снизилась второй раз за последние 12 лет и достигла отметки в 21%. Социальные сети лишь усиливают этот тренд. Несколько лет назад в TikTok появились и стремительно набрали популярность хештеги #BareMinimumMondays, #ActYourWage и др., суть которых сводится к осознанному снижению собственной рабочей активности.
#BareMinimumMondays – это подход к работе в первый день после выходных в режиме минимальной активности, когда сотрудник выполняет только необходимые задачи. Идея принадлежит английской писательнице и блогеру Марисе Джо Мэйс. К 1 июня 2023 г. хештег #BareMinimumMondays набрал около 2,9 млн просмотров (по данным Workamajig, приведенным Business Insider). Вирусные ролики самой Мэйс в совокупности превысили 470 млн просмотров еще в феврале 2023 г. Тренд вошел в топ-10 «рабочих» явлений TikTok наряду с #ActYourWage и #LazyGirlJobs.
В сегменте «рабочего TikTok» (WorkTok) хештег #ActYourWage («действуй на свою зарплату») собрал десятки миллионов просмотров. Авторы этих роликов призывают выполнять лишь те обязанности и объем работы, которые прямо соответствуют уровню оплаты, не выходя за рамки должностных обязанностей. Однако проблема выходит далеко за пределы буквального соблюдения трудового договора. Речь идет о том, что сотрудники отказываются от инициативы, избегают сложных проектов, требующих полной отдачи и дающих лишь отсроченное вознаграждение, а не немедленную компенсацию в соразмерности с усилиями.
На первый взгляд может показаться, что речь идет о банальной лени, но это не так. Тренды TikTok ярко иллюстрируют глубокие изменения в психологии и ожиданиях сотрудников. Игнорировать их – значит действовать недальновидно. Если компании не смогут адаптироваться и найти эффективные рычаги влияния, это может привести к серьезным последствиям – от падения инновационности до стагнации и кратного снижения эффективности.
Первое, что лежит на поверхности, – это стремление к паритетному и практически мгновенному вознаграждению. Молодое поколение, привыкшее к постоянным «наградам» в виде достижений в играх и лайков в соцсетях, испытывает разочарование, когда в реальной жизни усилия не конвертируются быстро в деньги. Особенно на фоне успеха блогеров, которые ведут богемный образ жизни, путешествуют на Rolls-Royce и при этом, кажется, не прилагают к этому никаких видимых усилий.