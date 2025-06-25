Геополитики от нефтиПочему биржевые спекулянты точнее всех «предсказали» исход израильско-иранского конфликта
В разгар израильско-иранского столкновения не было недостатка в прогнозах относительно дальнейшего развития событий. Спектр мнений был довольно широк – от перерастания конфликта чуть ли не в третью мировую войну до скорого завершения заранее спланированного «договорняка». И пожалуй, самыми эффективными экспертами-геополитиками стали... биржевые спекулянты, торгующие нефтяными фьючерсами. Да, на фоне обмена ракетными ударами между двумя странами котировки черного золота пошли вверх. Но скорее не потому, что на рынке возникло опасение по поводу реального прерывания поставок важнейшего энергоресурса, а потому, что «быки» (впрочем, как и «медведи») исправно отрабатывают любые информационные поводы. И даже угроза Тегерана перекрыть Ормузский пролив не привела к резкому взлету цен. Опять-таки произошла чисто техническая их корректировка. Аналогично этому сообщения об исчерпании конфликта (или, как минимум, о перемирии) тут же привели к снижению котировок.
Почему так происходит? Потому, что «геополитики от нефти» не верят в разрастание и долгосрочный характер конфликта, или потому, что столкновение двух держав не способно кардинальным образом повлиять на реальные потоки топлива – как по объективным, так и по субъективным причинам? Скорее, более весомым является второй тезис. Прежде всего возникает вопрос – а насколько вообще реалистично было перекрытие Ормузского пролива? Вроде бы сделать это относительно просто – достаточно перегородить два узких фарватера танкерами и затопить их. Но насколько долго возможна была бы подобная блокировка? ВМС Соединенных Штатов и других заинтересованных стран (прежде всего Саудовской Аравии) предприняли бы быстрые усилия по разблокировке маршрута. Готов ли был бы Иран к длительным морским боям в этой акватории? Вряд ли.