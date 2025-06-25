Почему так происходит? Потому, что «геополитики от нефти» не верят в разрастание и долгосрочный характер конфликта, или потому, что столкновение двух держав не способно кардинальным образом повлиять на реальные потоки топлива – как по объективным, так и по субъективным причинам? Скорее, более весомым является второй тезис. Прежде всего возникает вопрос – а насколько вообще реалистично было перекрытие Ормузского пролива? Вроде бы сделать это относительно просто – достаточно перегородить два узких фарватера танкерами и затопить их. Но насколько долго возможна была бы подобная блокировка? ВМС Соединенных Штатов и других заинтересованных стран (прежде всего Саудовской Аравии) предприняли бы быстрые усилия по разблокировке маршрута. Готов ли был бы Иран к длительным морским боям в этой акватории? Вряд ли.