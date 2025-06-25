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Геополитики от нефти

Почему биржевые спекулянты точнее всех «предсказали» исход израильско-иранского конфликта
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

В разгар израильско-иранского столкновения не было недостатка в прогнозах относительно дальнейшего развития событий. Спектр мнений был довольно широк – от перерастания конфликта чуть ли не в третью мировую войну до скорого завершения заранее спланированного «договорняка». И пожалуй, самыми эффективными экспертами-геополитиками стали... биржевые спекулянты, торгующие нефтяными фьючерсами. Да, на фоне обмена ракетными ударами между двумя странами котировки черного золота пошли вверх. Но скорее не потому, что на рынке возникло опасение по поводу реального прерывания поставок важнейшего энергоресурса, а потому, что «быки» (впрочем, как и «медведи») исправно отрабатывают любые информационные поводы. И даже угроза Тегерана перекрыть Ормузский пролив не привела к резкому взлету цен. Опять-таки произошла чисто техническая их корректировка. Аналогично этому сообщения об исчерпании конфликта (или, как минимум, о перемирии) тут же привели к снижению котировок.

Почему так происходит? Потому, что «геополитики от нефти» не верят в разрастание и долгосрочный характер конфликта, или потому, что столкновение двух держав не способно кардинальным образом повлиять на реальные потоки топлива – как по объективным, так и по субъективным причинам? Скорее, более весомым является второй тезис. Прежде всего возникает вопрос – а насколько вообще реалистично было перекрытие Ормузского пролива? Вроде бы сделать это относительно просто – достаточно перегородить два узких фарватера танкерами и затопить их. Но насколько долго возможна была бы подобная блокировка? ВМС Соединенных Штатов и других заинтересованных стран (прежде всего Саудовской Аравии) предприняли бы быстрые усилия по разблокировке маршрута. Готов ли был бы Иран к длительным морским боям в этой акватории? Вряд ли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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