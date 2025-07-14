Как Дональд Трамп будет договариваться с Россией

Как Дональд Трамп будет договариваться с РоссиейОн нам сам уже все рассказал
Важное сообщение о России на 14 июля анонсировал президент США Дональд Трамп. Это произошло после заметного ужесточения его риторики в отношении Москвы и лично президента Владимира Путина. Трамп говорит, что недоволен отсутствием значительного прогресса в переговорном процессе по Украине. Угроза санкций и решение возобновить часть отложенных поставок Киеву породили вопрос: как теперь Трамп будет договариваться с Москвой и будет ли вообще делать это? Ответ долго искать не пришлось. Трамп сам нам все рассказал.
В наиболее известной книге за его авторством «Искусство сделки», опубликованной в 1987 г., написано: «Мой стиль заключения сделок прост и откровенен <...> я просто дожимаю и дожимаю, чтобы получить желаемое. Иногда я соглашаюсь на меньшее, но в большинстве случаев я все равно получаю то, что хочу». И хотя нет никакой гарантии, что эти строки принадлежат перу лично Трампа, а не его соавтора Тони Шварца, цитата ассоциируется именно с ним.
В книге перечисляются якобы несколько основных принципов переговорного стиля Трампа: знай свой рынок, не растрачивай средства, покажи реальный результат, увеличь ценность местоположения, мысли по-большому, разрекламируй свою идею, не клади все яйца в одну корзину, готовься к худшему, используй свое преимущество (рычаг давления). Наконец – наноси ответный удар и веселись.
Свод этих «правил Трампа» сопровождается еще несколькими интересными фразами: «Я никогда не привязываюсь к одной сделке и одному подходу <...> я всегда реализую несколько [сделок] одновременно». Ну и своеобразная вишенка на торте: «Худшее, что вы можете сделать при заключении сделки, – это казаться отчаянно желающим ее заключить. Это заставит противника почувствовать запах крови, и тогда вам конец. Лучшее, что вы можете сделать, – это действовать, опираясь на силу…»
Из всего вышеперечисленного можно сделать заезженный, но ключевой для понимания нынешней ситуации вывод: Трамп любит большие сделки и готов идти к ним разными путями, включая конфликтные, параллельно рекламируя их на каждом шагу. Его подход к разрешению украинского конфликта (для Трампа мир, перемирие и заморозка равнозначны, главное – изменение положения дел) не то что напоминает его бизнес-стратегию, это ее полная копия.
Взять хотя бы правило «использовать свое преимущество». Таковыми Трамп считает военную помощь для Украины и возможность применения новых санкций. Таким образом американский лидер следует двум другим правилам. Он, в своем понимании, не растрачивает средства, так как выделяет помощь из «пакетов», одобренных еще при Джо Байдене. Угроза санкций – это совмещение и правила про рычаг давления, и правила про рекламу своей идеи, как ни покажется странным. С первым значением все понятно: не сделаете, как хочу, – получите новый санкционный пакет. А вот «рекламный» аспект этой угрозы можно понять, вчитавшись в очередную фразу из трамповской книги, где поясняется суть этого правила: «...Небольшое преувеличение никогда не повредит. Люди хотят верить, что что-то является самым большим, величественным и впечатляющим. Я называю это правдивой гиперболой. Это невинная форма преувеличения – и очень эффективная форма продвижения». И изучая санкционный законопроект, о котором говорит Трамп, его ничем иным, кроме как «правдивой гиперболой», не назовешь.
Согласно опубликованному в картотеке конгресса тексту этого законопроекта, он допускает ужесточение санкционного режима в отношении физ- и юрдлиц, связанных с Россией, а также введение 500%-ных пошлин на российский импорт. С санкциями все по-старому: качественных изменений пока не проглядывается, могут быть количественные. Что касается пошлин на российскую продукцию, то двусторонняя торговля между странами сведена к самым минимальным показателям. Другой важный пункт законопроекта – введение пошлин в отношении стран, закупающих российские уран, газ, нефть и прочие энергоресурсы.
Все это выглядит внушительно, но если вчитаться в текст, то можно найти формулировки и пункты, которые на достаточно продолжительное время не обязывают президента наказывать страны этими пошлинами. Чего стоит возможность применения так называемого механизма исключений (waiver) в течение 180 дней. То есть президент может отсрочить применение пошлин. Кроме того, главный инициатор законопроекта сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесенный в российский список террористов и экстремистов) заявил, что в обновленной версии waiver можно будет продлить еще на 180 дней. То есть теоретически Трампу могут дать право отсрочить принятие итогового решения еще на год.
Сенатор уточнил, что второе продление возможно только с одобрения конгресса. Но одновременно с этим в СМИ появились новости о стремлении Трампа выбить у сенаторов возможность полного контроля как над процессом введения ограничений, так и их снятия. Все, как пишет Трамп: «Я также защищаю себя, проявляя гибкость. Я никогда не зацикливаюсь на одной сделке или одном подходе». Трамп и его окружение наверняка понимают, что введение пошлин такого уровня в отношении тех же Китая и Индии дополнительно всколыхнет американские рынки и усугубит инфляционные тренды, а это в преддверии промежуточных выборов (состоятся в ноябре 2026 г.) никому не нужно. Иначе говоря, он хочет получить дубинку для запугивания. При этом сам бы хотел избежать ее применения.
Стоит также помнить, что Трамп работает на свой имидж. Он не стремится быть миротворцем. Он хочет быть решалой, самым большим и важным политиком на планете, одного слова которого достаточно для замолкания пушек во всех частях света. Его одновременная нетерпимость к любой критике делает фактор имиджа не просто важным, а центральным.
В том числе поэтому он не может полностью отказаться от поддержки Украины. Даже дружественные ему СМИ, к мнению которых он часто прислушивается, подадут это как пасование перед Путиным. А этого Трамп не хочет. Вспомним те самые обвинения в сговоре с Россией после его первой победы в ноябре 2016 г. Клеймо «марионетки Путина», которым в ходе одного из раундов дебатов его окрестила тогдашний кандидат от демократов экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. В том числе поэтому Трамп и вел более жесткую политику в отношении России, чем его предшественник Барак Обама. Его беспокоил не тот факт, что его обвиняют в сговоре с другим государством, а то, что его считают наивным политиком, который не может добиться результата без помощи извне.
Мейнстримные СМИ это усвоили. Именно поэтому, чем понятнее становится сложность разрешения украинского конфликта, тем больше они давят на самолюбие Трампа. Отсюда утверждения, что Москва якобы манипулирует им. И неважно, верит он в это или нет. Ему достаточно, что об этом говорят; подрывают его имидж. Вот почему он ужесточает риторику.
Гарантирует ли это отказ Трампа от резкой эскалации? Нет. Но для него она вовсе не исключает возможность вернуться за стол переговоров. Даже наоборот. Достаточно вспомнить пример нанесения ударов по Ирану в конце июня, когда он практически сразу смягчил риторику и призвал возобновить переговоры.
Что касается конкретно перспектив сохранения переговорного процесса между США и Россией – не только по Украине, но и по другим вопросам, то Трамп вряд ли «закроет дверь». Она всегда будет приоткрыта. Он не хочет полного прекращения коммуникации, как это было при Байдене. Санкции, поставки вооружений, возможные манипуляции, связанные с замороженными активами России, жесткие высказывания – все это часть переговорной стратегии и не является чем-то новым как со стороны США в целом, так и со стороны Трампа конкретно. Он никогда не отказывался от таких инструментов. Смена подходов к переговорам – привычная вещь для него: то давит, то переходит на конструктив и так всегда, business as usual. Поэтому он продолжит передавать вооружения, которые не изменят ход боевых действий, а также грозить и, может, применять санкции, которые не сотрясут российскую экономику. Сейчас такой этап переговоров: ему кажется, что нужно использовать доступные рычаги давления.
Поэтому последние его высказывания точно не становятся переломными. Все привыкли. Скажем его словами, пока это просто «правдивая гипербола».