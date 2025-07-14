Как Дональд Трамп будет договариваться с Россией

Что касается конкретно перспектив сохранения переговорного процесса между США и Россией – не только по Украине, но и по другим вопросам, то Трамп вряд ли «закроет дверь». Она всегда будет приоткрыта. Он не хочет полного прекращения коммуникации, как это было при Байдене. Санкции, поставки вооружений, возможные манипуляции, связанные с замороженными активами России, жесткие высказывания – все это часть переговорной стратегии и не является чем-то новым как со стороны США в целом, так и со стороны Трампа конкретно. Он никогда не отказывался от таких инструментов. Смена подходов к переговорам – привычная вещь для него: то давит, то переходит на конструктив и так всегда, business as usual. Поэтому он продолжит передавать вооружения, которые не изменят ход боевых действий, а также грозить и, может, применять санкции, которые не сотрясут российскую экономику. Сейчас такой этап переговоров: ему кажется, что нужно использовать доступные рычаги давления.