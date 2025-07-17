Опорные населенные пункты: от географии точек к географии смысла

Опорные населенные пункты: от географии точек к географии смыслаКак и почему должна измениться схема опорных населенных пунктов
Мы смотрим на демографическую ситуацию и оцениваем возможности ее изменения через факторы экономики, социальной поддержки семей, состояния институтов и т. д. Это важно, но есть еще один фактор – пространства и связей в нем. Именно в пространстве – будь то город или муниципальный район – формируются сценарии жизни, модели успеха, репутации и комфорта. Неравномерность пространства лежит в основе неравенства в концентрации людей, функций, ресурсов, возможностей.
Избежать этого неравенства нельзя, а вот учесть в определении функций и роли опорного населенного пункта (ОНП) – можно и нужно. В этом и есть смысл «опорности» – не просто концентрация ресурсов и функций, а их справедливое распределение.
Сеть ОНП – каркаса развития территорий за пределами больших городов – смелый шаг в направлении переосмысления территориальной организации страны, заложенной еще в генеральных схемах расселения советского времени. Идея пространственной опорности начинает реализовываться на уровне государственного управления – и это важная страница нового развития России. Но пока предложенная сеть «опорников» вызывает вопросы.
Логика опорников конфликтует с устоявшейся административной сеткой: на стыках регионов возникают провалы управляемости и сервисной обеспеченности. Жители таких «окраин» «перетекают» в более функциональные административные юрисдикции. В таких местах происходит эрозия пространственного контроля. Если не вписать сеть опорников в сложившуюся географию связей, в муниципальную структуру, то мы рискуем получить не территории роста, а новые узлы втягивания с дальнейшим ослаблением периферии и разрушением баланса расселения. Это как раз то, что влияет на трансформацию возрастной структуры населения в малых городах, сельских и периферийных территориях, как следствие, там происходит снижение параметров рождаемости и рост смертности. Альтернатива – перекройка административной карты страны. Но готовы ли мы к такой институциональной хирургии? Вопрос открыт.
Сегодня в системе опорников нет иерархии центров. А без ясной градации и понимания функциональных ролей таких пунктов невозможно определить реальный охват их влияния, силу притяжения, спроектировать маршруты и распределение сервисов. В результате могут возникнуть разрывы пространства: экономические, социальные, демографические. Система «ладно скроена, но плохо сшита».
На первый взгляд концепция опорников напоминает классическую теорию центральных мест. Но в той теории были заложены как раз иерархия и принцип охвата всей заселенной территории. В существующем перечне ОНП принципы охвата тоже вызывают вопросы. Почему в Свердловской области 29 опорных пунктов, в меньшей по населению Челябинской – 40, а в Курганской – 24? Почему в некоторых случаях допускается нахождение опорника в пределах агломерации?
Система опорников нуждается в фундаментальном переосмыслении. ОНП должен не просто концентрировать, а поддерживать и развивать территорию вокруг себя, создавая зону распределенного развития. Просто увеличить число опорников – значит размыть саму идею. А сохранить жесткую иерархию, встроенную, как прежде, в фиксированную административную сетку, – значит снова оказаться в логике XX в., игнорируя реальную повседневную географию, маятниковую мобильность, цифровую миграцию, сервисную гравитацию, вахтовую занятость и пульсацию населения.
Одно из решений лежит в пересборке модели предоставления услуг. Если признать, что человек живет не просто в границах муниципалитета, а в сложном поле социальных связей и логистики, то правильно освободить базовые сервисы от административной привязки. Тогда населенный пункт становится не закрытым центром, а точкой доступа к нескольким опорным зонам.
Это потребует новой логики пространственного управления и бюджетирования: межмуниципального взаимодействия, распределенных кластеров обслуживания, новых маршрутов транспорта и цифровых сервисов, корректировки нормативов, рассчитанных на устаревшую плотностную модель. Такая адаптивная система не противопоставляет опорники и периферию, а связывает их в единую ткань – гибкую, сетевую, справедливую. В этой модели периферия подключена сразу к нескольким ядрам. Опорная сеть перестает быть жесткой схемой «точек роста», превращается в инфраструктурную метасистему – живую, подвижную, адаптивную к изменению расселения, мобильности, цифровизации.
Чтобы создаваемая сеть опорников стала инструментом реального пространственного развития, для начала придется перестать рассматривать их как механизм экономии средств на содержании территории. Необходимо собрать и проанализировать достоверную, «длинную» статистику социальной морфологии и сценариев жизни каждого из 160 000 населенных пунктов страны. Определить иерархию и категории функций – не по административному делению, а по логике связей и распределения сервисов. Затем придется провести географическую и пространственную экспертизу и ревизию сформированного перечня опорников, логики их размещения. Наконец, нужно выстроить механизм взаимодействия сети ОНП и муниципалитетов – не как параллельных систем, а как единой связной ткани.
И последнее: не получится просто вернуть генеральную схему расселения или размещения производительных сил времен СССР – но важно обратиться к советскому опыту и результатам, вспомнить про ступени системы обслуживания и подумать о том, как они должны работать в новых реалиях.