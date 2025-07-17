Опорные населенные пункты: от географии точек к географии смысла

Логика опорников конфликтует с устоявшейся административной сеткой: на стыках регионов возникают провалы управляемости и сервисной обеспеченности. Жители таких «окраин» «перетекают» в более функциональные административные юрисдикции. В таких местах происходит эрозия пространственного контроля. Если не вписать сеть опорников в сложившуюся географию связей, в муниципальную структуру, то мы рискуем получить не территории роста, а новые узлы втягивания с дальнейшим ослаблением периферии и разрушением баланса расселения. Это как раз то, что влияет на трансформацию возрастной структуры населения в малых городах, сельских и периферийных территориях, как следствие, там происходит снижение параметров рождаемости и рост смертности. Альтернатива – перекройка административной карты страны. Но готовы ли мы к такой институциональной хирургии? Вопрос открыт.