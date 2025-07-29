Больше, чем преступлениеКак Зеленский создал себе кризис
Любителям истории хорошо известен эпизод из биографии Наполеона Бонапарта, когда в момент головокружения от успехов он дал политически абсолютно неоправданную команду похитить и расстрелять Людовика Бурбона-Конде, принца Энгиенского. Расправа с не представлявшим никакой реальной угрозы императору принцем спровоцировала формирование новой антифранцузской коалиции. «Это хуже, чем преступление, это ошибка», – Антуан де ла Мерт своей точной оценкой подарил нам афоризм, который в эти дни вполне может приходить на ум некоторым из соратников Зеленского. Порожденный сыгравшим пародийного Наполеона комиком крупный политический кризис является следствием схожей ошибки. В основе ее уверенность, что расправа с оппонентами легко сойдет с рук.
До сих пор Зеленскому неоднократно везло попадать в ногу со временем, оказываться созвучным такту камертона истории. При всех своих многочисленных недостатках и слабостях именно это совпадение с ритмом и партитурой большой исторической драмы позволяло провинциальному актеру средней руки оставаться в центре мировой политики. Вопреки распространенному мнению он часто был человеком, оказывавшимся в нужное время в нужном месте. Но, как и в годы творчества, он никогда не был автором сюжетов. Ему предлагалось играть разработанные другими роли. Роль диктатора среди них не предполагалось. Спонсорам и дирижерам украинского кризиса на Западе менее всего был нужен авторитарный правитель, являющийся полным хозяином положения в своем доме.