Больше, чем преступление

До сих пор Зеленскому неоднократно везло попадать в ногу со временем, оказываться созвучным такту камертона истории. При всех своих многочисленных недостатках и слабостях именно это совпадение с ритмом и партитурой большой исторической драмы позволяло провинциальному актеру средней руки оставаться в центре мировой политики. Вопреки распространенному мнению он часто был человеком, оказывавшимся в нужное время в нужном месте. Но, как и в годы творчества, он никогда не был автором сюжетов. Ему предлагалось играть разработанные другими роли. Роль диктатора среди них не предполагалось. Спонсорам и дирижерам украинского кризиса на Западе менее всего был нужен авторитарный правитель, являющийся полным хозяином положения в своем доме.