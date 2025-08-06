Выход на рынки Индии

Выход на рынки ИндииПочему в работе с индийцами важны доверие и локальные связи
Индия становится одним из ключевых направлений для российского бизнеса. В 2024 г. товарооборот между странами достиг почти $70 млрд, и обсуждается цель выйти на $100 млрд. Однако вместе с возможностями растут и риски: особенности рынка требуют точности в выборе управленцев и понимания местной специфики, менталитета и нюансов трудовых отношений в стране.
Это важно для российских компаний в том числе и при работе с индийскими менеджерами. Кандидаты из Индии в целом положительно настроены к российскому бизнесу. Некоторые открыто заявляют о готовности покинуть западные компании ради работы на российские структуры. Но за дружелюбной риторикой скрываются серьезные управленческие вызовы.
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