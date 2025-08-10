Дисциплина вместо запрета

В экономике есть понятие товаров-субститутов. Если вам дорого топить дровами, вы покупаете газ, или уголь, или пеллеты, или дизельное топливо. Можно найти заменитель любого товара. Для бензина и дизельного топлива как моторных топлив такими товарами-субститутами являются сжиженные углеводородные газы и метан. По данным «ОМТ-Консалт» на 28 июля, средняя стоимость топлива в России составляла: на бензин АИ-92 – 57,67 руб./л, на бензин АИ-95 – 63 руб./л, на дизельное топливо – 70,2 руб./л, на сжиженный углеводородный газ (пропан, бутан и их смеси) – 26,15 руб./л, на компримированный природный газ (метан) – 25,94 руб./л. СУГ дешевле АИ-92 почти на 55%, дешевле АИ-95 почти на 59%. Метан как моторное топливо еще дешевле, его цена на 64% ниже цены дизельного топлива.