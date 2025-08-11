Курдский вопрос в эпоху перемен

В этом контексте вновь обостряется курдский вопрос – один из самых чувствительных и длительных конфликтов региона. Курды, крупнейший народ без государства (до 40 млн человек), компактно проживают в Турции, Иране, Ираке и Сирии. После отмены Севрского договора в 1923 г. они лишились шанса на государственность. Сегодня наиболее оформленная автономия – в Иракском Курдистане. В Сирии существует автономная администрация Рожава. В Турции – конфликт с Рабочей партией Курдистана (РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ), в Иране – усиление курдской протестной активности.