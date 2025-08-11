Курдский вопрос в эпоху перемен

Курдский вопрос в эпоху переменМежду мечтой о государстве и игрой глобальных сил
На фоне распада однополярного мира Ближний Восток переживает глубокую трансформацию. Регион, ранее зависимый от внешних сил, переосмысливает свою роль благодаря энергетическому переходу, цифровизации, демографическим изменениям и росту внутренней устойчивости. Старые альянсы и элиты теряют влияние, уступая место новым технологическим центрам и интеграционным инициативам. Ближний Восток все активнее формирует собственную стратегию в многополярном мире.
В этом контексте вновь обостряется курдский вопрос – один из самых чувствительных и длительных конфликтов региона. Курды, крупнейший народ без государства (до 40 млн человек), компактно проживают в Турции, Иране, Ираке и Сирии. После отмены Севрского договора в 1923 г. они лишились шанса на государственность. Сегодня наиболее оформленная автономия – в Иракском Курдистане. В Сирии существует автономная администрация Рожава. В Турции – конфликт с Рабочей партией Курдистана (РПК