Кавказский гамбит Трампа

Кавказский гамбит ТрампаНовые шаги в направлении урегулирования на Южном Кавказе могут создать больше проблем, чем решить
Трехсторонняя встреча на высшем уровне в формате Азербайджан – Армения – США, состоявшаяся накануне в Белом доме, во многом стала образцом создания прекрасной информационной картинки практически на пустом месте без серьезного наполнения. Ведь если скрупулезно проанализировать итоги переговоров, то становится очевидно, что никакого прорыва не произошло, а все договоренности носят скорее анонсирующий характер без правовой фиксации обязательств.
Так, относительно главного вопроса – подписания мирного договора, которое интригующе анонсировал Дональд Трамп, – чуда не произошло, документ был только парафирован министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Это, в свою очередь, означает, что договор если и будет подписан, то только после 2026 г., когда в Армении пройдут парламентские выборы и будет проведен референдум по изменению конституции республики, чтобы исключить упоминание Нагорного Карабаха в документе (одно из основных требований Баку).