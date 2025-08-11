Кавказский гамбит Трампа

Так, относительно главного вопроса – подписания мирного договора, которое интригующе анонсировал Дональд Трамп, – чуда не произошло, документ был только парафирован министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Это, в свою очередь, означает, что договор если и будет подписан, то только после 2026 г., когда в Армении пройдут парламентские выборы и будет проведен референдум по изменению конституции республики, чтобы исключить упоминание Нагорного Карабаха в документе (одно из основных требований Баку).