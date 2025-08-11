Что поможет Путину и Трампу договориться

Что поможет Путину и Трампу договоритьсяВ годы холодной войны Горбачеву и Рейгану помогли инопланетяне
Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Москва подтвердила и дату, и место. Громкие заголовки, излучающие официозный оптимизм фотографии, едкие комментарии экспертов и завлекательные новостные сюжеты – все это будет сопровождать подготовку и проведение саммита и, может быть, составит его послесловие.
На ожиданиях вспомнилась первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в швейцарской Женеве в 1985 г. Тогда между лидерами состоялась довольно забавная беседа. По словам Горбачева, Рейган спросил, помог бы СССР США при атаке на последних из космоса. «Даже не сомневайтесь», – якобы ответил Горбачев. То есть ради общей цели можно отложить противостояние.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам