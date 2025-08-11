Что поможет Путину и Трампу договориться

На ожиданиях вспомнилась первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в швейцарской Женеве в 1985 г. Тогда между лидерами состоялась довольно забавная беседа. По словам Горбачева, Рейган спросил, помог бы СССР США при атаке на последних из космоса. «Даже не сомневайтесь», – якобы ответил Горбачев. То есть ради общей цели можно отложить противостояние.