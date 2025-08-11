Ваши данные, их алгоритмы

ИИ-алгоритмы буднично вторгаются в личную жизнь каждого. Они уже умеют очень многое, а скоро научатся и большему: WiFi будет видеть сквозь стены, смартфон начнет диагностировать депрессию по паттернам касаний, ИИ получит доступ к электрическим импульсам мозга через нейроинтерфейсы. Мы разрешаем алгоритмам очень глубоко войти в нашу жизнь, и они уже пересекли невидимую границу между удобством и надзором: камеры, радары, браслеты, анализаторы запахов превращают человеческое тело в пароль, а личность в торгуемый актив, который можно купить, продать или взломать. Ключевой вопрос в том, готово ли человечество целиком установить четкие правила игры с ИИ, либо людям придется смириться с тем, что алгоритмы будут знать о нас больше, чем мы знаем сами о себе, и онтологический вопрос «кто мы?» превратится в «что о нас думает машина?».