Тиски российской экономики

Тревожные тенденции в экономике нарастают. В динамике промышленного производства становится все более заметно уже не просто отставание большинства гражданских отраслей по темпам роста от общего показателя, но и их переход в красную зону. Ухудшение ситуации в автопроме и строительстве – секторах с очень высоким мультипликатором по рабочим местам – будет тянуть (и уже тянет) за собой смежников. Спад фиксируется и в черной, и в цветной металлургии, и в производстве стройматериалов, и в деревообработке. Падает спрос на складскую недвижимость. Все больше компаний в разных отраслях объявляют о переходе на неполную рабочую неделю.