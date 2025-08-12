Тиски российской экономики

Тиски российской экономикиБизнесу нужно выбираться из порочной триады – высокие ставки, растущие издержки и завышенный курс
Тревожные тенденции в экономике нарастают. В динамике промышленного производства становится все более заметно уже не просто отставание большинства гражданских отраслей по темпам роста от общего показателя, но и их переход в красную зону. Ухудшение ситуации в автопроме и строительстве – секторах с очень высоким мультипликатором по рабочим местам – будет тянуть (и уже тянет) за собой смежников. Спад фиксируется и в черной, и в цветной металлургии, и в производстве стройматериалов, и в деревообработке. Падает спрос на складскую недвижимость. Все больше компаний в разных отраслях объявляют о переходе на неполную рабочую неделю.
Статистика пока не в состоянии отразить всю глубину надвигающегося спада. Как отметил еще в середине июня глава Минэкономразвития Максим Решетников, все наши цифры – это «зеркало заднего вида», а по ощущениям бизнеса экономика уже тогда, по его словам, находилась на грани рецессии. С тех пор эта грань, скорее всего, уже пройдена. По индексу деловой активности PMI ситуация в июле оказалась худшей с марта 2022 г. До самого низкого уровня почти за три года опустилась и уверенность бизнеса в своих перспективах.