Формула безумного успеха

Люди, которые обладают большими деньгами, чаще всего имеют нарциссическое расстройство. Нарцисс – это человек пустой. Он пытается эту пустоту скрыть и создать иллюзию эмоциональной заинтересованности, а для этого он использует разные маски. И эти маски позволяют ему каждый раз «убегать», чтобы его не поймали и не разглядели, что же там внутри. Для того чтобы хоть как-то наполнить себя, он использует субституты.