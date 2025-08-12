Формула безумного успеха

Формула безумного успехаСудьбы гениальных художников и олигархов похожи, поэтому последние ценят искусство
Люди, которые обладают большими деньгами, чаще всего имеют нарциссическое расстройство. Нарцисс – это человек пустой. Он пытается эту пустоту скрыть и создать иллюзию эмоциональной заинтересованности, а для этого он использует разные маски. И эти маски позволяют ему каждый раз «убегать», чтобы его не поймали и не разглядели, что же там внутри. Для того чтобы хоть как-то наполнить себя, он использует субституты.
Чаще всего нарцисс замещает эмоциональную пустоту плотным графиком: он постоянно занят, ничего не успевает, у него нет свободной минуты. Это создает очень высокий уровень продуктивности – он действительно много чего успевает. И в силу отсутствия эмоций он в состоянии в каких-то вопросах действовать абсолютно цинично, что хорошо для бизнеса, но мешает ему жить полноценной жизнью и строить отношения с людьми.