Где взять таблетки

Но эти меры не покрывают всю потребность в инновационной терапии. В дотационных регионах ситуация с льготным обеспечением прорывной терапией обстоит хуже, чем в богатых. Анализируя сложившуюся систему лекарственного обеспечения, сложно говорить о всеобщем доступе пациентов к бесплатным препаратам прежде всего на амбулаторном этапе, что особенно важно при хронических заболеваниях. Права россиян на равный доступ к необходимому лечению не всегда обеспечиваются в полной мере. Ситуация с инновационными лекарствами у нас в стране обстоит лучше, чем в большинстве стран бывшего СССР, но все же не в полной мере обеспечивает реальные потребности населения.