Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Мнения /

Где взять таблетки

Как расширить доступ россиян к инновационным препаратам
Вадим Кукава , исполнительный директор ассоциации «Инфарма»

В России есть несколько каналов финансирования, которые открывают пациентам доступ к инновационным лекарственным препаратам. Прежде всего, это базовая программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи системы обязательного медицинского страхования (ОМС), которая обеспечивает застрахованных в системе ОМС в условиях круглосуточного и дневного стационара. Существуют также программы льготного обеспечения в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан, в том числе лиц с редкими и высокозатратными заболеваниями (программа «14 высокозатратных нозологий»), и фонд «Круг добра», помогающий россиянам моложе 19 лет с орфанными заболеваниями. Есть и другие программы как на федеральном уровне – например, лекарственное обеспечение лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые события, – так и на уровне регионов.

Но эти меры не покрывают всю потребность в инновационной терапии. В дотационных регионах ситуация с льготным обеспечением прорывной терапией обстоит хуже, чем в богатых. Анализируя сложившуюся систему лекарственного обеспечения, сложно говорить о всеобщем доступе пациентов к бесплатным препаратам прежде всего на амбулаторном этапе, что особенно важно при хронических заболеваниях. Права россиян на равный доступ к необходимому лечению не всегда обеспечиваются в полной мере. Ситуация с инновационными лекарствами у нас в стране обстоит лучше, чем в большинстве стран бывшего СССР, но все же не в полной мере обеспечивает реальные потребности населения.

