Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Ничего личного – только бизнес

Как США колонизируют Европу
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 27 июля в его гольф-клубе в Торнберри, Шотландия, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась на условия рамочной тарифной сделки США – ЕС. Значительная часть импорта из ЕС в США будет облагаться 15%-ными ввозными пошлинами, но при этом на импорт стали и алюминия из ЕС в США они останутся на уровне 50%. Ввозные пошлины на все товары из США в ЕС будут нулевыми. Евросоюз обязался закупить американских энергоресурсов на $750 млрд в течение трех лет (это период, который остается до полного отказа ЕС от российских энергоресурсов в соответствии с программой ЕС REPowerEU), а также инвестировать в США $600 млрд.

По словам Трампа, ЕС обещает закупить «огромное количество» военной техники США. И это неизбежно произойдет, ибо, во-первых, на саммите НАТО в Вильнюсе в июне страны альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП против нынешних 2%, при том что сегодня столько тратят лишь две трети стран-членов. Во-вторых, как следует из опубликованного доклада генсека альянса Марка Рютте, доля США в оборонных расходах государств – членов НАТО уже в 2024 г. составила 64%.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных