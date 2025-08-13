Ничего личного – только бизнес

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 27 июля в его гольф-клубе в Торнберри, Шотландия, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась на условия рамочной тарифной сделки США – ЕС. Значительная часть импорта из ЕС в США будет облагаться 15%-ными ввозными пошлинами, но при этом на импорт стали и алюминия из ЕС в США они останутся на уровне 50%. Ввозные пошлины на все товары из США в ЕС будут нулевыми. Евросоюз обязался закупить американских энергоресурсов на $750 млрд в течение трех лет (это период, который остается до полного отказа ЕС от российских энергоресурсов в соответствии с программой ЕС REPowerEU), а также инвестировать в США $600 млрд.