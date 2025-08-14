Мосты будущего

В ходе переговоров стороны подписали соглашение о торговле услугами и инвестициях и меморандум о взаимопонимании в сфере наземного транспорта. Эти договоренности дополнили уже существующую обширную договорно-правовую базу, формирующуюся с 1990-х гг. В нее входят соглашения о стратегическом партнерстве, об избежании двойного налогообложения, о взаимной защите инвестиций, в энергетической сфере, в области безопасности, а также о правовой помощи. Долгосрочное сотрудничество координируется через межправительственную комиссию и Российско-эмиратский деловой совет, что позволяет выстраивать системное взаимодействие и решать как стратегические, так и оперативные задачи.