Диверсия модернизма: как американское искусство проникло в СССР

Диверсия модернизма: как американское искусство проникло в СССРВ своей монографии Кирилл Чунихин рассказывает, как «Крокодил» и Никита Хрущев высмеивали западный авангард
Американская национальная выставка (АНВ) в парке «Сокольники» в 1959 г. стала ярким доказательством потепления отношений двух сверхдержав – любой желающий советский гражданин мог ознакомиться с достижениями «идеологического противника». Именно тогда, в середине века, наверное, достиг пика популярности этот формат индустриальных мероприятий. Самые престижные выставки – Всемирные (или Экспо) – воспринимались как нечто вроде Олимпийских игр, где соревновались не атлеты, а как бы образы жизни. Страны выставляли в роскошных павильонах все, чем гордились, – от высокотехнологических новинок до фильмов и полезных ископаемых. Холодная война проявлялась и на Экспо – павильоны СССР и США, как правило, были самыми масштабными и амбициозными.
И вот в 1959 г. Москва приняла у себя олимпийскую сборную конкурента с показательными выступлениями: АНВ посетило около 3 млн человек. Впрочем, совсем без соперничества не обошлось. В политическом смысле АНВ запомнилась «кухонными дебатами» между Ричардом Никсоном и Никитой Хрущевым. Американский президент лично проводил экскурсию для советского лидера, а их спор о достоинствах и недостатках двух систем был запечатлен на пленку (одной из арен ристалища и поводом для дискуссии как раз стала типовая американская кухня – отсюда и название). Ретроспективно исследователи холодной войны рассматривали АНВ по большей части в контексте «мягкой силы», а иные западные авторы даже утверждали, что выставка сыграла свою роль в распаде СССР – якобы тем, что заставила советских людей признать очевидные недостатки социализма.