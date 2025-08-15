Диверсия модернизма: как американское искусство проникло в СССР

И вот в 1959 г. Москва приняла у себя олимпийскую сборную конкурента с показательными выступлениями: АНВ посетило около 3 млн человек. Впрочем, совсем без соперничества не обошлось. В политическом смысле АНВ запомнилась «кухонными дебатами» между Ричардом Никсоном и Никитой Хрущевым. Американский президент лично проводил экскурсию для советского лидера, а их спор о достоинствах и недостатках двух систем был запечатлен на пленку (одной из арен ристалища и поводом для дискуссии как раз стала типовая американская кухня – отсюда и название). Ретроспективно исследователи холодной войны рассматривали АНВ по большей части в контексте «мягкой силы», а иные западные авторы даже утверждали, что выставка сыграла свою роль в распаде СССР – якобы тем, что заставила советских людей признать очевидные недостатки социализма.