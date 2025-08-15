На рынке труда сложилась парадоксальная ситуация: квалифицированных кадров не хватает, но требования к кандидатам только растут. Особенно остро это видно в технических отраслях и IT-сфере, где спрос значительно превышает предложение. По данным hh.ru, 99% компаний так или иначе проверяют навыки кандидатов в процессе найма. Большинство делают это в ходе собеседований (77%) или на испытательном сроке (60%), треть предпочитают тестирование (36%). Это не просто формальность – ошибка в найме обходится бизнесу слишком дорого.