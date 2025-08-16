Оцените качество звонка

Уже давно и Telegram, и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) получали предупреждения – если не будет исполнено требование закона о «приземлении» в России, это повлечет за собой правовые последствия. Но мессенджеры, которыми мы действительно пользуемся каждый день, несем им свои деньги, проигнорировали требование работать с российскими пользователями легально.