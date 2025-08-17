Как рынок заставил жилье «подешеветь»Доступность квадратного метра в новостройках за 20 лет выросла почти вдвое
Невероятно, но факт: за последние 20 лет жилье в Москве стало существенно доступнее. Если на среднюю зарплату в январе 2005 г. можно было купить 0,26 кв. м жилой площади на первичном рынке, то в январе 2025 г. – уже 0,44 кв. м. При этом срок накопления на квартиру площадью 50 кв. м сократился практически вдвое.
Мы привыкли к тому, что жилье все время дорожает. Средняя цена 1 кв. м в столичной новостройке в 2024 г. составляла 380 000 руб., что сопоставимо с самыми дорогими проектами элит-класса 20-летней давности. Однако доступность покупки складывается не только из ее цены, но также из дохода покупателя и уровня инфляции.
