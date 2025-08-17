Как рынок заставил жилье «подешеветь»

Невероятно, но факт: за последние 20 лет жилье в Москве стало существенно доступнее. Если на среднюю зарплату в январе 2005 г. можно было купить 0,26 кв. м жилой площади на первичном рынке, то в январе 2025 г. – уже 0,44 кв. м. При этом срок накопления на квартиру площадью 50 кв. м сократился практически вдвое.