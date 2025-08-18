Налоговый джокер

Если жестко стоять на том, что цена договора «отлита в бронзе» и ни при каких условиях изменяться не может, то все последствия ложатся на продавца. Налоговая надбавка может съесть всю его рентабельность, ввести его в убыток. Если же цену продаж соответственно увеличить, то отрицательные последствия лягут на покупателя, но при условии, что он не может принять подлежащую доплате сумму НДС к вычету либо хотя бы включить ее в затраты по налогу на прибыль и увеличить цены на свои товары и услуги.