Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к общему знаменателю

Помимо самого факта встречи президентов России и США одним из важнейших последствий саммита на Аляске стал предположительный отказ американского лидера от прекращения огня как промежуточного этапа урегулирования украинского конфликта. «Все решили, что наилучший способ закончить ужасную войну между Украиной и Россией – это перейти сразу к мирному соглашению, которое закончит войну, а не к соглашению о прекращении огня, которое может часто нарушаться <...>», – написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social через несколько часов после саммита. Говоря обо «всех», Трамп имел в виду не только Владимира Путина. Ко «всем» относятся и главы европейских государств, и генсек НАТО Марк Рютте, и президент Украины Владимир Зеленский, с которыми американский лидер поговорил по окончании встречи на Аляске.