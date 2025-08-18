Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к общему знаменателю

Но понимать его могут неодинаково
Роман Романов , обозреватель отдела «Международный опыт»

Помимо самого факта встречи президентов России и США одним из важнейших последствий саммита на Аляске стал предположительный отказ американского лидера от прекращения огня как промежуточного этапа урегулирования украинского конфликта. «Все решили, что наилучший способ закончить ужасную войну между Украиной и Россией – это перейти сразу к мирному соглашению, которое закончит войну, а не к соглашению о прекращении огня, которое может часто нарушаться <...>», – написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social через несколько часов после саммита. Говоря обо «всех», Трамп имел в виду не только Владимира Путина. Ко «всем» относятся и главы европейских государств, и генсек НАТО Марк Рютте, и президент Украины Владимир Зеленский, с которыми американский лидер поговорил по окончании встречи на Аляске.

Правы те, кто называет заявление Трампа об отказе от требований о прекращении огня дипломатической победой России. Ведь Москва на протяжении долгого времени настаивала на полноценном дипломатическом процессе, который только и может привести к долгосрочному миру. Сейчас итоговая форма «сделки», о которой так долго говорил Трамп, определена – мирное соглашение. Но остается главный вопрос: каким будет наполнение этой формы?

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных