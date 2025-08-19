Газета
Главная / Мнения /

Назад – по приглашению

Как и на каких условиях иностранный бизнес может вернуться на российский рынок
Дмитрий Плотников , партнер консалтинговой компании «Яков и партнеры»

Период перенастройки международных цепочек и пересмотра бизнес-стратегий стал серьезным испытанием для иностранных компаний, ранее активно работавших в России. Для части из них последствия оказались ощутимыми: с 2021 по 2023 г. совокупная выручка ушедших или приостановивших деятельность игроков сократилась с 8,5 трлн до 3,9 трлн руб. По прогнозам, к концу 2025 г. совокупные потери ушедших иностранных компаний могут превысить $500 млрд. В то же время те, кто остался на российском рынке, смогли нарастить выручку почти на 80%. Это наглядно показало: несмотря на политическую турбулентность, российский рынок продолжает приносить прибыль и остается перспективным.

Массового возвращения брендов пока не наблюдается. Ни одна крупная компания официально не подтвердила планы по возвращению в Россию. Однако интерес сохраняется – особенно среди тех, кто ранее работал в России через схемы с обратным выкупом активов. В их числе – 18 из 33 крупнейших иностранных компаний, ушедших из РФ. У значительной части таких структур (включая 30% предприятий из США) срок действия опционов уже завершился, а значит, возврат возможен только в рамках новых правил, вырабатываемых российскими властями.

