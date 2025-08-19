Порог кибербезопасности

Порог кибербезопасностиПерейдет ли рынок от количества к качеству
Российский рынок информационной безопасности входит в период зрелости и проходит стадию консолидации. Ежегодно растущий объем кибератак создает у бизнеса спрос на комплексную защиту, которая по качеству сможет конкурировать с зарубежными разработками. От компаний, работающих на рынке информбезопасности, это требует активного развития решений, учитывающих российскую специфику, и быстрого освоения новых ниш, включая внедрение искусственного интеллекта, облачных технологий.
Со спросом выросло предложение, но рынок пока остается фрагментированным – в секторе работает около 300 компаний, по данным Б1. Объем рынка ИБ в России в 2024 г., по их же оценкам, составил порядка 300 млрд руб. Эксперты прогнозируют, что к 2030 г. рынок может вырасти вдвое, примерно до 700 млрд руб.