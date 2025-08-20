Посторонним покинуть зал

Посторонним покинуть залЧем важна профессионализация судебного представительства
Законопроект о профессионализации судебного представительства обсуждается не первый год. Его принятие сейчас стало особенно актуальным. Это не прихоть, а требование времени и логичное развитие правового государства. Суть реформы в том, чтобы сделать судебное представительство исключительной прерогативой лиц, обладающих подтвержденной квалификацией, соблюдающих этические стандарты и несущих дисциплинарную ответственность, т. е. лиц, имеющих статус адвоката. Цель – не ограничить доступ к правосудию, а обеспечить его качество. Это направлено на повышение доверия к судебной системе, защиту граждан от недобросовестных практиков и укрепление статуса адвокатуры как независимого института гражданского общества.
Мой собственный путь в адвокатуру был осознанным выбором, и я ни разу о нем не пожалел. Для меня это не просто профессия – это призвание. Возможность защищать права и свободы человека, отстаивать справедливость, помогать людям в самых сложных жизненных ситуациях – это то, что всегда меня привлекало. Адвокатура – это независимый институт, который стоит на страже закона и интересов граждан, и быть частью этого сообщества, вносить свой вклад в его развитие – большая честь и ответственность. Это постоянное развитие, интеллектуальный вызов и глубокое удовлетворение от того, что ты можешь реально изменить чью-то жизнь к лучшему.