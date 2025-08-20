Слабо контролируемое сжатие

«В северных регионах для добывающих и лесоперерабатывающих городов наиболее реалистичная стратегия – управляемое сжатие через развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах», – пишут авторы исследования. Почему мы стремимся сохранять города в Заполярье, созданные специально с целью добычи сырья, и не переходим к преимущественному освоению природных ресурсов вахтовым методом? Как перейти с трека их «сохранения» к «устойчивому развитию»?