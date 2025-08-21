Взгляд с общей колокольни

Взгляд с общей колокольниГлавные угрозы отечественному ТЭКу сегодня лежат за пределами самой отрасли
В СМИ обсуждают перечень стратегических рисков, подготовленный Минэкономразвития и направленный в правительство и профильные ведомства. Трудно припомнить, чтобы подобный ажиотаж вызывал бы документ, не имеющий статуса закона, указа президента или даже постановления властных органов, а всего лишь являющийся (согласно данным СМИ) приложением к письму замглавы ведомства. Конечно, это можно объяснить броским словосочетанием «стратегический риск», способным привлечь внимание аудитории. Но в то же время интерес к нему обусловлен и тем, что как раз стратегического подхода в экономической политике нам и не хватает. Попробую объяснить на примере топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Так, в 2019 г. была принята Доктрина энергетической безопасности РФ, в которой были скрупулезно перечислены вызовы и угрозы для отечественной энергетики и возможные способы их преодоления. Там было много мудрых, правильных мыслей (без всякой иронии!). В частности, в качестве основной угрозы отмечалось «сокращение традиционных для Российской Федерации внешних энергетических рынков» в связи с «перемещением центра мирового экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)». Большая опасность виделась также в дискриминации «российских организаций топливно-энергетического комплекса на мировых энергетических рынках под предлогом реализации климатической и экологической политики». Упоминался также и «незаконный отбор экспортируемых Россией энергоресурсов при их транспортировке по территориям иностранных государств».