Взгляд с общей колокольни

В СМИ обсуждают перечень стратегических рисков, подготовленный Минэкономразвития и направленный в правительство и профильные ведомства. Трудно припомнить, чтобы подобный ажиотаж вызывал бы документ, не имеющий статуса закона, указа президента или даже постановления властных органов, а всего лишь являющийся (согласно данным СМИ) приложением к письму замглавы ведомства. Конечно, это можно объяснить броским словосочетанием «стратегический риск», способным привлечь внимание аудитории. Но в то же время интерес к нему обусловлен и тем, что как раз стратегического подхода в экономической политике нам и не хватает. Попробую объяснить на примере топливно-энергетического комплекса (ТЭК).