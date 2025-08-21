Чтоб не жил на одну зарплату

Чтоб не жил на одну зарплатуКак запустить программу долгосрочной мотивации сотрудников
В последние годы конкуренция за сотрудников всех уровней высока как никогда, а в случае с квалифицированными сотрудниками ситуация еще более сложная. Каждый раз предлагать в этой ситуации повышение финансовых условий – путь опасный: это повышает нагрузку на маржинальность компании, да и одной финансовой мотивации недостаточно. С другой стороны, нематериальное стимулирование имеет ограниченный потенциал для сотрудников: если речь идет о существенном повышении зарплаты, все остальное отходит на второй план.
В зарубежной практике часто используются программы долгосрочной мотивации на основе акций (Long-Term Incentive Plan, или LTIP). Они становятся мощным инструментом удержания и привлечения ключевых сотрудников. В России также существует эта практика, но пока она не носит массового характера. Но на фоне бурной конкуренции за сотрудников растет и интерес к долгосрочным программам мотивации в более массовом исполнении. В связи с этим возникает ряд вопросов.