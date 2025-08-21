Чтоб не жил на одну зарплату

В последние годы конкуренция за сотрудников всех уровней высока как никогда, а в случае с квалифицированными сотрудниками ситуация еще более сложная. Каждый раз предлагать в этой ситуации повышение финансовых условий – путь опасный: это повышает нагрузку на маржинальность компании, да и одной финансовой мотивации недостаточно. С другой стороны, нематериальное стимулирование имеет ограниченный потенциал для сотрудников: если речь идет о существенном повышении зарплаты, все остальное отходит на второй план.