Если вас нанял робот

Unilever использует AI-платформу Pymetrics для скрининга более 250 000 кандидатов в год и с помощью алгоритмов сократил время найма на 90%, а разнообразие (diversity) выросло на 16%. «Ашан» вернул на работу более 1700 бывших сотрудников с помощью чат-ботов, между делом сэкономив 15 млн руб. Amazon, напротив, уволил сотни сотрудников на основе AI-решений.