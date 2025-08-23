Команды не было

Команды не былоКак реальная командная работа может изменить бизнес
Многие яркие крупные компании ассоциируются с личностью основателя или управляющего. Может сложиться впечатление, что роль личности в бизнесе определяющая. Но за успехом компании стоит работа управленческой команды. Даже, скорее, множества небольших эффективных команд, взаимодействующих друг с другом по принципу пирамиды.
Примеров «теневой» роли команд немало. Т-банк продолжает быстрый рост после фактического выхода из бизнеса основателя бренда Олега Тинькова