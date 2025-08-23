Команды не было

Примеров «теневой» роли команд немало. Т-банк продолжает быстрый рост после фактического выхода из бизнеса основателя бренда Олега Тинькова (считается в России иноагентом) (внесен в реестр иностранных агентов). Это стало возможным, когда в проекте набралась критическая масса вовлеченных людей. Реальным драйвером бизнеса становятся не только идеи, технологии, сервис, но и команды. Что, в свою очередь, не отменяет значения лидерства: наиболее успешны компании с сильным руководителем и вертикалью власти.