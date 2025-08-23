Зумеры полюбили совместительство

Сфера общественного питания (HoReCa) традиционно лидирует по текучести кадров. Особенно высока ротация в сегменте кофеен: здесь работает преимущественно молодежь, графики гибкие, а порог входа в профессию низкий. Годовая текучесть в крупных сетях кофеен может достигать 100–120%, т. е. штат полностью обновляется в течение 12 месяцев. В среднем официанты и бариста задерживаются на своих позициях лишь на 7–9 месяцев. Средняя продолжительность работы сотрудника на точке составляет около 6 месяцев.