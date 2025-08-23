Зумеры полюбили совместительство

Зумеры полюбили совместительствоЧто компания может противопоставить текучести кадров в эпоху поливоркинга
Сфера общественного питания (HoReCa) традиционно лидирует по текучести кадров. Особенно высока ротация в сегменте кофеен: здесь работает преимущественно молодежь, графики гибкие, а порог входа в профессию низкий. Годовая текучесть в крупных сетях кофеен может достигать 100–120%, т. е. штат полностью обновляется в течение 12 месяцев. В среднем официанты и бариста задерживаются на своих позициях лишь на 7–9 месяцев. Средняя продолжительность работы сотрудника на точке составляет около 6 месяцев.
Основную часть команд на точках составляют молодые люди 18–22 лет — представители поколения Z. Они часто стремятся совмещать несколько занятий: многие подрабатывают курьерами в доставке, продавцами на маркетплейсах, параллельно учатся или развивают личные проекты. Почему поколение Z все чаще выбирает поливоркинг? Можно выделить несколько ключевых факторов.