Биполярная дипломатия Запада

Публичная дискуссия о переговорах по Украине приняла биполярный характер. Российские и западные комментаторы идут в противофазе. Встреча президентов России и США на Аляске вызвала воодушевление в России: «Трамп с нами, договоримся» и депрессию на Западе: «Трамп предал Украину». Визит в Белый дом Владимира Зеленского с его европейским кордебалетом, наоборот, огорчил российских наблюдателей и обнадежил западных, которые бросились составлять списки подарков, которые Украина хочет получить от «папочки» (так генсек НАТО Рютте публично назвал Дональда Трампа). В речах западных дипломатов и статьях западной прессы эти подарки называются «гарантиями безопасности».