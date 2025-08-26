Игра по новым правилам

Игра по новым правиламЧто делать бизнесу после новых запретов на рекламу
После того как с 1 сентября начнут действовать новые нормы закона о рекламе, запрещенные соцсети перестанут быть доступны бизнесу как рекламный канал. С высокой вероятностью, даже нативное продвижение станет очень рискованным. Бизнесу придется менять стратегию привлечения трафика и работы с аудиторией. На фоне всех последних изменений в законодательстве основой любой маркетинговой стратегии становятся российские площадки и сервисы. Как минимум, это снижает риски новых запретов, блокировок и других ограничений, которые потребуют в очередной раз пересматривать тактику, переносить бюджеты, тестировать новые каналы.
По данным Mediascope, самый большой трафик среди российских интернет-ресурсов – у «В контакте» (VK). В апреле 2025 г. месячный охват составил 93 млн человек, или 76% россиян, а среднедневной – 59 млн человек. За I квартал средняя дневная аудитория VK достигла 79 млн человек. Платформа активно развивается, в том числе с точки зрения маркетинговых возможностей.