Игра по новым правилам

После того как с 1 сентября начнут действовать новые нормы закона о рекламе, запрещенные соцсети перестанут быть доступны бизнесу как рекламный канал. С высокой вероятностью, даже нативное продвижение станет очень рискованным. Бизнесу придется менять стратегию привлечения трафика и работы с аудиторией. На фоне всех последних изменений в законодательстве основой любой маркетинговой стратегии становятся российские площадки и сервисы. Как минимум, это снижает риски новых запретов, блокировок и других ограничений, которые потребуют в очередной раз пересматривать тактику, переносить бюджеты, тестировать новые каналы.