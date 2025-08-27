Не попасть перед школой: как бороться с сезонным фишингом

Не попасть перед школой: как бороться с сезонным фишингомПеред 1 сентября активизируются мошенники – что делать семьям и бизнесу
До 1 сентября считаные дни – и это время, когда социальная инженерия работает особенно эффективно. Родители спешат собрать ребенка в школу, абитуриенты переживают за зачисление и общежитие, компании и вузы запускают массовые коммуникации. Эмоции, срочность и множество новостных поводов создают идеальную среду для фишинга. Мы ежегодно видим всплеск атак именно на образовательную повестку: от поддельных интернет-витрин с формой и канцтоварами до звонков «из школы» с просьбой продиктовать коды из SMS.
Пользователи сталкиваются с рядом мошеннических инструментов. Среди них, например, поддельные интернет-магазины: мошенники создают сайты-однодневки с выгодными предложениями и скидками на школьную форму, канцтовары, цветы для учителей. Денежные средства списываются, а товары не доставляются. Существуют также фальшивые сайты вузов и финансовых учреждений с обещаниями гарантированного поступления, предложениями «помощи» с образовательным кредитом (на деле – оформление микрозаймов), сайты-клоны с поддельными формами оплаты.