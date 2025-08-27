Свет в конце

«Решение «аренда против владения» распространится на множество предметов обихода, – написал американский экономист Майкл Мангер в книге «Завтра 3.0. Транзакционные издержки и экономика совместного пользования» (2018). – Хозяйственную деятельность ведет уже более 250 компаний, специализирующихся на аренде предметов одежды, включая модные дизайнерские изделия, которые до сих пор были недоступны для большинства потребителей. Вероятно, скоро вы сможете избавиться от домашнего гардероба, особенно если получите доступ к тому, что предприниматели называют «облачный гардероб». Что касается минусов, то люди, ведущие традиционный образ жизни, возможно, не смогут найти работу, а собственность превратится в роскошь, доступную только элитам. Те, кто способен организовать транзакции посредством написания программного обеспечения, разбогатеют, а те, кто не имеет нужных навыков, останутся далеко позади».