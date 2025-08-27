Равнение на Сахалин?Может ли региональный эксперимент с углеродной нейтральностью стать модельным для страны
В начале августа климатическая повестка оказалась в центре внимания. 6 августа президент подписал указ, устанавливающий новую, более амбициозную цель по сокращению выбросов парниковых газов к 2035 г. А за несколько дней до этого профильные эксперты собрались на форуме на Сахалине, чтобы обсудить промежуточные итоги «сахалинского эксперимента» – проекта по достижению углеродной нейтральности в пределах отдельно взятого региона. Может сложиться впечатление, что национальная климатическая политика пошла по пути ужесточения, а заявляемый успех «сахалинского эксперимента» может положить его механизмы в основу достижения новой национальной цели. Так ли это на самом деле?
«Сахалинский эксперимент» рассматривается как успешный пример квотирования выбросов и апробации инструментов снижения эмиссии парниковых газов. И уже начали обсуждаться возможности ускоренного тиражирования этих практик в других регионах. Однако досрочное достижение углеродной нейтральности на Сахалине заставляет задуматься, может ли этот эксперимент стать моделью для всей страны.