ЖКХ в России: между рынком и социальной обязанностью

ЖКХ в России: между рынком и социальной обязанностьюКак вывести жилищно-коммунальный сектор из опасного застоя
С 1 сентября 2025 г. в работу управляющих компаний (УК) вводятся новые правила. Во-первых, все УК, ТСЖ и ЖСК обязаны ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности в ГИС ЖКХ, что делает их работу прозрачнее для жителей. Во-вторых, усложняется порядок смены компании: расторгнуть договор теперь можно будет только через год после его заключения за исключением случаев судебных разбирательств. УК остаются коммерческими организациями, но государство все больше воспринимает их как социальных подрядчиков, а жители этот тренд подхватывают.
В итоге обязанности УК расширяются при фиксированных тарифах и растущих требованиях. В отличие от бизнеса они не могут свободно регулировать цены или расходы. Все – жители, государство, поставщики – накапливают ожидания, но устойчивых условий для их реализации не создают. Возникает противоречие: от УК ждут эффективности, но работают они как соцслужбы – под контролем и без горизонта развития. Доходы зависят от платежей, а не от качества. Чтобы выжить, приходится экономить, что снижает уровень услуг. И это при том что инвестировать в развитие компания не может: по закону договор с домом может быть расторгнут в любой момент по решению собственников. Никакой уверенности в завтрашнем дне, даже на горизонте трех месяцев.