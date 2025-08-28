ЖКХ в России: между рынком и социальной обязанностью

В итоге обязанности УК расширяются при фиксированных тарифах и растущих требованиях. В отличие от бизнеса они не могут свободно регулировать цены или расходы. Все – жители, государство, поставщики – накапливают ожидания, но устойчивых условий для их реализации не создают. Возникает противоречие: от УК ждут эффективности, но работают они как соцслужбы – под контролем и без горизонта развития. Доходы зависят от платежей, а не от качества. Чтобы выжить, приходится экономить, что снижает уровень услуг. И это при том что инвестировать в развитие компания не может: по закону договор с домом может быть расторгнут в любой момент по решению собственников. Никакой уверенности в завтрашнем дне, даже на горизонте трех месяцев.