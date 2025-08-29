«Ступин и его ученики»: самородки Арзамаса

Ступин воспитывался в семье арзамасского мещанина, был почти самоучкой – постигал азы рисования без какой-либо помощи, а затем начал перенимать опыт у местных иконописцев, занимался росписью иконостасов для храмов. Осознав, что его навыков и мастерства недостаточно, Ступин отправился в Петербург, где поступил в Императорскую Академию художеств. Наставники, последователи классицизма и мастера исторического, портретного жанров Алексей Егоров и Иван Акимов отмечали талант ученика. Но столица не прельщала новоиспеченного художника, и Ступин вернулся в родной Арзамас.