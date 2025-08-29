«Ступин и его ученики»: самородки Арзамаса

«Ступин и его ученики»: самородки АрзамасаВ Третьяковке открылась выставка о создателе первой российской частной школы живописи и его учениках
Выставка «А. В. Ступин и его ученики» в Государственной Третьяковской галерее приурочена к 250-летию мастера. Александр Ступин основал и почти 60 лет руководил первой частной художественной школой вдали от столицы, а также воспитал целую плеяду выдающихся последователей – Василия Раева, Василия Перова, Николая Рачкова. Подопечные художника оставили заметный след в культурной жизни провинции и продолжили дело своего мастера.
Ступин воспитывался в семье арзамасского мещанина, был почти самоучкой – постигал азы рисования без какой-либо помощи, а затем начал перенимать опыт у местных иконописцев, занимался росписью иконостасов для храмов. Осознав, что его навыков и мастерства недостаточно, Ступин отправился в Петербург, где поступил в Императорскую Академию художеств. Наставники, последователи классицизма и мастера исторического, портретного жанров Алексей Егоров и Иван Акимов отмечали талант ученика. Но столица не прельщала новоиспеченного художника, и Ступин вернулся в родной Арзамас.