«Избранный»: былое и Дума

Тем временем идут выборы в Государственную думу, и кандидат, на которого делает ставку местный губернатор (Александр Лыков – «Улицы разбитых фонарей»), рискует проиграть сопернику – тезке и однофамильцу главного героя. Приглашенный из Москвы политтехнолог (Ольга Лерман – «Поехавшая») предлагает Тяпину выдвинуться на выборы в роли спойлера-«двойника», чтобы оттянуть на себя часть голосов, и тот, поколебавшись, соглашается. Выходит, однако, так, что именно он одерживает победу. Вновь немного поколебавшись, герой решает принять судьбу и едет в Москву заседать в Госдуме.