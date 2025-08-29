«Избранный»: былое и Дума

«Избранный»: былое и ДумаНа Okko стартовал показ комедии про простодушного недотепу, который становится депутатом Госдумы
Живущий в некоем городе Глебове физик Олег Тяпин (Илья Лыков – «Престиж») разработал передовую технологию, позволяющую легко и дешево получать графен в промышленных масштабах, что должно изменить мир в лучшую сторону. Жадные бизнесмены отбирают у него изобретение, а заодно зачем-то закрывают научно-производственное объединение, где кроме Тяпина работала, как можно понять, значительная часть глебовцев.
Тем временем идут выборы в Государственную думу, и кандидат, на которого делает ставку местный губернатор (Александр Лыков – «Улицы разбитых фонарей»), рискует проиграть сопернику – тезке и однофамильцу главного героя. Приглашенный из Москвы политтехнолог (Ольга Лерман – «Поехавшая») предлагает Тяпину выдвинуться на выборы в роли спойлера-«двойника», чтобы оттянуть на себя часть голосов, и тот, поколебавшись, соглашается. Выходит, однако, так, что именно он одерживает победу. Вновь немного поколебавшись, герой решает принять судьбу и едет в Москву заседать в Госдуме.