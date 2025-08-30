Восход Луны

На лунной поверхности и в реголите [выветренный грунт] сосредоточены важнейшие ресурсы, способные радикально изменить экономику космических запусков. Железо, алюминий, титан и кремний подходят для производства конструкционных материалов, необходимых при создании обитаемых модулей и ракет. Обширные запасы кислорода в реголите и воды в полярных районах позволят обеспечить не только потребности будущих колонистов, но и производство топлива непосредственно на месте. Особенно интересна идея создания солнечных панелей из местного реголита, что может на порядки снизить затраты на доставку в космос энергоустановок с Земли. Наконец, тема гелия-3 как потенциального топлива для термоядерных реакторов, хотя пока и далека от коммерческой реализации, открывает новые горизонты как для фундаментальных исследований, так и для будущих энергетических проектов.