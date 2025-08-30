Эра космического капитализма

Эра космического капитализмаКак ИИ помогает бизнесу осваивать внеземной рынок
Месяц назад гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов встретился с и. о. главы NASA Шоном Даффи. По сообщениям мировых СМИ, в числе прочего руководители обсудили и «миссии дальнего космоса». Учитывая непростой геополитический фон, такого уровня переговоры могут считаться уникальным событием. Однако именно они задают вектор новых программ сотрудничества.
Экспансия человечества во Вселенной – неизбежный вектор развития нашей цивилизации. Если мы и дальше останемся в нашей «колыбели», нас ожидает бесконечная борьба за ресурсы. И именно поэтому мы стремимся создавать все более и более совершенные технологии. Впрочем, это дорога с двусторонним движением.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам