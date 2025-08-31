Пройти свою часть пути

Также в 2024 г. в «Роснефти» прокомментировали вопрос возврата партнеров в «Сахалин-1»: «Право на участие ONGC в проекте «Сахалин-1» не подлежит сомнению и будет переоформлено после исполнения необходимой процедуры, предполагающей формирование ликвидационного фонда на территории Российской Федерации». Как сообщают источники, близкие к переговорам двух сторон, сама компания сделала и делает все от нее зависящее, чтобы помочь индийским партнерам решить эту проблему. В частности, она способствовала снятию ограничений по банку, в который должны быть перечислены средства ликвидационного фонда. «Роснефть» также разъяснила ONGC дальнейший порядок действий, и индийская сторона поблагодарила за оказанное содействие. Более того, в целях скорейшего перечисления средств ликвидационного фонда индийской стороне были предложены различные варианты. Например, «Роснефть» поддержала возможность использования для этих целей дивидендов, начисленных индийским государственным компаниям от участия в проектах «Ванкорнефть» и «Таас-Юрях». Напомним, что с 2022 г. данные средства поступают на соответствующие счета индийских партнеров в России и на территории нашей страны ими можно распоряжаться без каких-либо ограничений. На текущий момент индийским компаниям перечислено на указанные счета $361,9 млн. Их, как считают в «Роснефти», можно было бы использовать в том числе для формирования ликвидационного фонда по проекту «Сахалин-1».