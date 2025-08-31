Пройти свою часть пути

Пройти свою часть путиКому выгодны публикации о якобы фатальных проблемах в российско-индийском партнерстве?
Опыт сотрудничества России и Индии в нефтегазовой отрасли уходит корнями в 90-е гг. прошлого века и отличается особой эффективностью. Благодаря этому именно в этой сфере уже накоплен достаточно солидный опыт не просто торговли энергоресурсами, но и реализации совместных проектов. Так, дочерняя структура ONGC – компания OVL – владеет 26%-ной долей в ЗАО «Ванкорнефть», которое, в свою очередь, обладает лицензией на разработку Ванкорского и Северо- Ванкорского месторождений. Еще 23,9% в «Ванкорнефти» принадлежит индийскому консорциуму, в который входят Indian Oil Corp., Oil India Limited (OIL) и Bharat Petroresources Ltd. Итого индийским партнерам принадлежит 49,9% в проекте. А его оператором выступает «Роснефть», владеющая 50,1% акций. Кроме того, консорциум в составе Indian Oil, OIL и Bharat Petroresources контролирует 29,9%-ную долю в ООО «Таас-Юрях». Также еще в 2001 г. ONGC на выгодных условиях приобрела долю в высокодоходном шельфовом проекте «Сахалин-1».
Это прекрасный пример развития сотрудничества. Пожалуй, компании ни из одной другой страны не получали столь широкого доступа к крайне перспективным добычным активам на территории России. Но, безусловно, любые проекты хороши, когда они приносят прибыль. И, казалось бы, тут грех жаловаться. Так, выручка индийской стороны в проекте «Сахалин-1» за прошедшее время составила $4,5 млрд. А совокупно индийские партнеры в проектах с участием «Роснефти» заработали около $9 млрд, что почти в два раза превысило объем их вложений.
Тем не менее в субботу основные индийские СМИ со ссылкой на руководство крупнейшего государственного предприятия ONGC написали о том, что дивиденды компании от участия в российском проекте «Ванкорнефть» на сумму $350 млн до сих пор заблокированы в России из-за санкционных ограничений, что не соответствует действительности. «Мы верим, что решение будет найдено в ближайшее время и мы сможем получить деньги в скором времени», – сказали в индийской компании. Кроме того, до сих пор не решен вопрос с перечислением индийской стороной $600 млн в ликвидационный фонд для участия в проекте «Сахалин-1», возвращенных индийским партнерам банком J.P. Morgan после остановки проекта в одностороннем порядке компанией ExxonMobil.
Российская сторона уже сделала все возможное для восстановления всех бизнес-процессов. Дело – за индийскими партнерами. Иными словами, было бы, наверное, правильным не раздувать и преувеличивать на радость Вашингтону эффект введенных им санкций, а спокойно и взвешенно заниматься поиском способов их преодоления. Но создается впечатление, что российская сторона пока что ведет эту работу в одностороннем порядке.
Еще в августе 2024 г. «Роснефть» в своем комментарии индийскому изданию Mint осветила данный вопрос. Отмечалось, что компания «неукоснительно осуществляет выплаты акционерам, долги по дивидендам отсутствуют. На счета индийских партнеров перечислены соответствующие средства, которыми они могут распоряжаться». Также в «Роснефти» тогда отметили, что вопрос перевода дивидендных выплат в Сингапур, в котором зарегистрированы компании ONGC, а далее и в юрисдикцию Индии стоит переадресовать индийской стороне.
Также в 2024 г. в «Роснефти» прокомментировали вопрос возврата партнеров в «Сахалин-1»: «Право на участие ONGC в проекте «Сахалин-1» не подлежит сомнению и будет переоформлено после исполнения необходимой процедуры, предполагающей формирование ликвидационного фонда на территории Российской Федерации». Как сообщают источники, близкие к переговорам двух сторон, сама компания сделала и делает все от нее зависящее, чтобы помочь индийским партнерам решить эту проблему. В частности, она способствовала снятию ограничений по банку, в который должны быть перечислены средства ликвидационного фонда. «Роснефть» также разъяснила ONGC дальнейший порядок действий, и индийская сторона поблагодарила за оказанное содействие. Более того, в целях скорейшего перечисления средств ликвидационного фонда индийской стороне были предложены различные варианты. Например, «Роснефть» поддержала возможность использования для этих целей дивидендов, начисленных индийским государственным компаниям от участия в проектах «Ванкорнефть» и «Таас-Юрях». Напомним, что с 2022 г. данные средства поступают на соответствующие счета индийских партнеров в России и на территории нашей страны ими можно распоряжаться без каких-либо ограничений. На текущий момент индийским компаниям перечислено на указанные счета $361,9 млн. Их, как считают в «Роснефти», можно было бы использовать в том числе для формирования ликвидационного фонда по проекту «Сахалин-1».
ONGC также неоднократно поднимала вопрос о возможности перевода средств ликвидационного фонда в рублях и определении порядка подтверждения суммы на дату платежа, подлежащей перечислению. И здесь она получила поддержку российского партнера – как утверждают источники, «Роснефть» провела соответствующую работу с российскими властями, были подготовлены необходимые поправки в законодательные акты.
Правда, за год к условиям возвращения, кроме перечисления средств ликвидационного фонда, в соответствии с недавно опубликованными изменениями в указ президента России № 723 добавилось еще несколько пунктов: предоставление гарантий поставок оборудования и запчастей иностранного производства и совершение действий по отмене незаконных санкционных ограничений, негативно влияющих на проект «Сахалин-1». К сожалению, насколько известно из осведомленных источников, ONGC пока ничего не сделала по двум упомянутым новым пунктам.
«Роснефть» идет навстречу индийским партнерам и в случае с проектом «Ванкорнефть». Напомним, сегодня доля в нем принадлежит дочке ONGC, зарегистрированной в Сингапуре. А решением властей России введены ограничения для иностранных акционеров, зарегистрированных на территории иностранных государств, исполняющих санкции в отношении нашей страны (в соответствующий список входит и Сингапур). Поэтому, согласно источникам, знакомым с вопросом, ONGC инициировала передачу акций АО «Ванкорнефть» своей индийской дочерней компании. «Роснефть» полностью поддержала данную инициативу, но до сих пор индийская компания не предприняла конкретных шагов к ее реализации.