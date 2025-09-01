Первый звонок учебного года

В год 85-летия системы СПО особенно радует рост интереса к среднему профессиональному образованию. В этом году поставлен рекорд: абитуриенты подали 3,3 млн заявлений в колледжи. Педагогическое направление входит у абитуриентов в число популярных. Средний конкурс в педуниверситеты достиг 12 человек на место. Теперь работать учителем в школе или колледже можно уже после третьего курса вуза. С 1 сентября 2025 г. лучшие студенты педвузов начнут получать стипендии им. А. С. Макаренко, им. В. А. Сухомлинского, а также им. К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского, Н. М. Карамзина. В этом году более 40 000 выпускников педвузов получили дипломы, и большинство из них к 1 сентября определились с работой в школах.