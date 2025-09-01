Первый звонок учебного года

Первый звонок учебного годаО переменах, которые ждут школьников, их родителей и учителей
Первое сентября – волнительное время для дошкольников, школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов. Образование – живой организм, который должен отвечать вызовам времени, раскрывать таланты детей, давать знания и умение ими пользоваться. Наша главная задача – сохранить лучшее в образовании и укрепить российскую школу, чтобы она задавала тренды, оставаясь одной из сильнейших на мировой арене. На это направлены важные изменения, которые вступают в силу с нового, 2025/26 учебного года.
В этом году за парты сядет почти 18 млн школьников, из них 1,5 млн – первоклассники. Свои двери распахнут 46 новых школ, после капитального ремонта возобновили работу 670 школ. С этого года, напомню, программа капремонта расширена на детские сады и колледжи. 1 сентября после обновления откроются 41 детский сад и 22 колледжа.
Наш приоритет – безопасность школ. Совместно с МЧС и другими ведомствами мы провели Всероссийские антитеррористические учения сотрудников охраны и работников образовательных организаций. Отдельное внимание уделили организации учебного года в приграничных и воссоединенных регионах.
С 1 сентября 2025 г. вступают в силу важные изменения, регулирующие учебную нагрузку. Они закреплены в приказе Минпросвещения от 9 октября 2024 г. № 704, который вводит единые федеральные программы и синхронизирует содержание учебных курсов с заданиями государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). Вводится поурочное планирование, определяющее количество часов для каждого предмета по классам, регламентируется время для проверочных и контрольных работ.
Переработано содержание рабочих программ по истории и обществознанию. С 1 сентября 2025 г. мы увеличиваем количество часов на изучение истории. В 5–7-х классах это произойдет в том числе за счет введения нового учебного курса «История нашего края». В 8–9-х классах часы на всеобщую историю и историю России будут распределены по-новому. Курс «История нашего края» будет изучаться в 5-м классе в объеме 34 часа, а в 6–7-х классах – по 17 часов. Еще одно важное изменение: обществознание теперь будут изучать с 8-го по 11-й класс.
Сохраняется и изучение родных языков народов России. Для первоклассников один учебный час теперь будет проходить во внеурочном формате, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, более соответствует возрасту детей. В регионы уже направлены методические рекомендации.
В 84 школах нескольких регионов мы начинаем апробацию новой системы оценки поведения учеников. По итогам эксперимента выберем самую эффективную модель: двухбалльную систему (зачет/незачет), трехбалльную (образцовое, удовлетворительное, неудовлетворительное) или традиционную пятибалльную.
Параллельно в 100 дошкольных учреждениях в пилотном режиме запустим проект «Разговоры о важном». Занятия, рассчитанные на детей от трех до семи лет, включают адаптированный по возрасту комплект методических материалов. Они помогут воспитателям в доступной форме проводить занятия о важности семьи и дружбы, развивать навыки общения и нравственные качества, а также прививать уважение к культуре и истории России.
К началу учебного года мы подготовили рекомендации по научно-методическому сопровождению деятельности школьных библиотек и список произведений современных писателей для внеклассного чтения патриотической тематики. Сформирован перечень из 37 песен, рекомендованных для применения в качестве методического обеспечения при организации образовательного процесса в рамках учебного предмета «Музыка» на уровнях начального общего и основного общего образования. В регионы направлены рекомендации по изучению отечественного кинематографа в школах. В их основе – список 100 фильмов, сформированный Советом при президенте по культуре и искусству.
В год 85-летия системы СПО особенно радует рост интереса к среднему профессиональному образованию. В этом году поставлен рекорд: абитуриенты подали 3,3 млн заявлений в колледжи. Педагогическое направление входит у абитуриентов в число популярных. Средний конкурс в педуниверситеты достиг 12 человек на место. Теперь работать учителем в школе или колледже можно уже после третьего курса вуза. С 1 сентября 2025 г. лучшие студенты педвузов начнут получать стипендии им. А. С. Макаренко, им. В. А. Сухомлинского, а также им. К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского, Н. М. Карамзина. В этом году более 40 000 выпускников педвузов получили дипломы, и большинство из них к 1 сентября определились с работой в школах.
Вводятся важные изменения и для педагогов. Прежде всего ограничивается внеурочная нагрузка – не более 10 часов в неделю. С 1 сентября повышение квалификации можно будет проходить только в государственных и муниципальных учреждениях – эта мера направлена на повышение качества дополнительного профессионального образования учителей.
Сделан важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды – коммуникационный сервис «Сферум» успешно завершил интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ. Теперь у педагогов, школьников и родителей есть удобный и безопасный инструмент для общения, учебы и обмена знаниями.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с новым учебным годом. Пусть он станет временем профессионального роста, реализации творческих идей, новых успехов и достижений. Вместе мы создадим атмосферу доверия, взаимопонимания и стремления к лучшему.