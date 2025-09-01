Квантовая эволюция Госсовета

Когда произносится словосочетание «Государственный совет» перед глазами возникает картина Ильи Репина: собрание высших сановников империи в парадных мундирах при всех регалиях в круглом зале Мариинского дворца, получающих памятные награды от императора Николая II в честь столетия органа, учрежденного «к утверждению и распространению единообразия и порядка в государственном управлении». Современный Госсовет, формально являясь преемником учреждения, созданного манифестом Александра I в 1810 г., пройдя через радикальную трансформацию функций, статуса и роли в управлении страной, кардинально отличается от своего исторического предшественника по сути и содержанию работы.