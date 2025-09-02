Думу отпустило

На момент заключительного заседания Госдумы в июле на рассмотрении находилось 1125 законопроектов. Субъекты законодательной инициативы в летний период не сбавили активность: было внесено более 80 законопроектов. Только 21 августа в думской базе не появилось ни одного нового предложения. Впрочем, хотя авторы у инициатив порой меняются, содержание часто остается прежним: так, идея о праве родителей взять 1 сентября отпуск за свой счет перекочевала от ЛДПР к СР.