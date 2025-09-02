Думу отпустило

Думу отпустилоЧем занимались депутаты во время каникул в августе и чем займутся осенью
Пауза между сессиями Госдумы в этом году составляет 55 дней: первое пленарное заседание осени запланировано на 15 сентября. Почти двухмесячная передышка на Охотном Ряду уже сменилась активностью парламентских партий в 55 регионах, где в этом году проходят 183 избирательные кампании различных уровней, а также на дипломатическом направлении.
На момент заключительного заседания Госдумы в июле на рассмотрении находилось 1125 законопроектов. Субъекты законодательной инициативы в летний период не сбавили активность: было внесено более 80 законопроектов. Только 21 августа в думской базе не появилось ни одного нового предложения. Впрочем, хотя авторы у инициатив порой меняются, содержание часто остается прежним: так, идея о праве родителей взять 1 сентября отпуск за свой счет перекочевала от ЛДПР к СР.