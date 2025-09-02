Согласие при полной прозрачности

С 1 сентября 2025 г. в силу вступают поправки от 24.06.2025 № 156-ФЗ, которые прямо запрещают включать текст согласия на обработку персональных данных в любые другие документы, где пользователь может его не заметить и необдуманно подписать. Согласие на обработку персональных данных всегда дается в связи с какой-либо информацией и является волеизъявлением. И такое волеизъявление должно быть оформлено отдельно от «иных информации и (или) документов».