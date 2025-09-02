Согласие при полной прозрачности

Согласие при полной прозрачностиКак с 1 сентября меняется сбор персональных данных
За последние месяцы требования закона к работе бизнеса с персональными данными ужесточились, как и ответственность за нарушения. Выросли суммы штрафов, появились новые спецсоставы. Особое внимание бизнесу нужно уделить сбору данных: с 1 сентября этот процесс должен стать еще прозрачнее для пользователя.
С 1 сентября 2025 г. в силу вступают поправки от 24.06.2025 № 156-ФЗ, которые прямо запрещают включать текст согласия на обработку персональных данных в любые другие документы, где пользователь может его не заметить и необдуманно подписать. Согласие на обработку персональных данных всегда дается в связи с какой-либо информацией и является волеизъявлением. И такое волеизъявление должно быть оформлено отдельно от «иных информации и (или) документов».