Роботизация экономики: перспективы и препятствия

Роботизация экономики: перспективы и препятствияЧто мешает научно-технологическому развитию
Внедрение современных технологий автоматизации и роботизации в российской экономике и социальной сфере является ключевым инструментом ускоренного перехода от сырьевой экономики к экономике, основанной на производстве высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Подобные технологии часто внедряются в плотной связке с технологиями искусственного интеллекта и выстраиванием экономики данных на основе промышленного интернета вещей (IoT). Это дает возможность постоянно осуществлять мониторинг деятельности как отдельных предприятий, так и целых отраслей, оперативно вырабатывать обоснованные решения комплексных задач на основе анализа больших данных.
Современные технологии автоматизации производства позволяют решать целый комплекс проблем, создающих барьеры для равномерного развития всех территорий России. Например, использование роботизированных технологий для добычи полезных ископаемых в суровых климатических условиях позволяет эффективно использовать кадровые ресурсы. Автоматизация приборостроения, судостроения и авиастроения способна ускорить развитие приоритетных отраслей и обновлять парк техники в условиях, усугубляемых кадровым голодом и внешнеэкономическими ограничениями, включая ограниченный доступ к импортным технологиям. Это особенно актуально в свете решения приоритетных задач технологического и экономического развития, обозначенных президентом.