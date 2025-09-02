Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Роботизация экономики: перспективы и препятствия

Что мешает научно-технологическому развитию
Денис Кравченко , первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

Внедрение современных технологий автоматизации и роботизации в российской экономике и социальной сфере является ключевым инструментом ускоренного перехода от сырьевой экономики к экономике, основанной на производстве высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Подобные технологии часто внедряются в плотной связке с технологиями искусственного интеллекта и выстраиванием экономики данных на основе промышленного интернета вещей (IoT). Это дает возможность постоянно осуществлять мониторинг деятельности как отдельных предприятий, так и целых отраслей, оперативно вырабатывать обоснованные решения комплексных задач на основе анализа больших данных.

Современные технологии автоматизации производства позволяют решать целый комплекс проблем, создающих барьеры для равномерного развития всех территорий России. Например, использование роботизированных технологий для добычи полезных ископаемых в суровых климатических условиях позволяет эффективно использовать кадровые ресурсы. Автоматизация приборостроения, судостроения и авиастроения способна ускорить развитие приоритетных отраслей и обновлять парк техники в условиях, усугубляемых кадровым голодом и внешнеэкономическими ограничениями, включая ограниченный доступ к импортным технологиям. Это особенно актуально в свете решения приоритетных задач технологического и экономического развития, обозначенных президентом.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных