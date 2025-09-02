Роботизация экономики: перспективы и препятствия

Внедрение современных технологий автоматизации и роботизации в российской экономике и социальной сфере является ключевым инструментом ускоренного перехода от сырьевой экономики к экономике, основанной на производстве высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Подобные технологии часто внедряются в плотной связке с технологиями искусственного интеллекта и выстраиванием экономики данных на основе промышленного интернета вещей (IoT). Это дает возможность постоянно осуществлять мониторинг деятельности как отдельных предприятий, так и целых отраслей, оперативно вырабатывать обоснованные решения комплексных задач на основе анализа больших данных.